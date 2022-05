Cato van Tiel maakte vijf treffers voor Olympia, maar toch wint tegenstander Walcheren

Vrouwen

HDS-Rapide 4-2: In de eerste helft speelde Rapide te slap om het de thuisploeg echt moeilijk te maken. Het begon wel vrij hoopvol omdat Demi Claerhoudt 1-0 scoorde. Zij strafte in het eerste kwart een fout van de HDS-keepster af. Daarna ‘zwijnde’ de thuisploeg bij het maken van enkele treffers, maar dat kwam ook omdat Rapide niet fel genoeg verdedigde. Daardoor liep HDS uit naar 3-1. In het derde kwart was Rapide beter, maar dwong niet voldoende doelgevaar af om langszij te kunnen komen. Toen aan het slot van die periode de 4-1 viel, was het duel gelopen. In het laatste kwart scoorde Sam Bartz nog wel 4-2 uit een strafbal.