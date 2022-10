Casper Ovaa voltooit Enduro-hattrick in Hellendoorn

Casper Ovaa was afgelopen weekend tijdens de derde wedstrijd om het Nederlans Kampioenschap Enduro opnieuw de grote man. Met zijn derde zege op rij gaat hij fier aan de leiding in de NV40 klasse. Ook Guido Boone en Kees Zuidhof van Team Ovaa Motors uit Vlissingen gaan aan de leiding in hun klasse.

Casper Ovaa boekte zijn derde winst op rij in evenzoveel wedstrijden in de NV40 klasse. Na elke proef stuivertje wisselen met de man op de tweede plaats wist hij de strijd op het einde tot in zijn voordeel te beslissen. Ovaa verstevigt hierdoor zijn koppositie in de tussenstand.

Guido Boone finishte op een derde plaats in de N3 klasse. Hiermee blijft hij aan de leiding gaan, maar hij ziet zijn belagers wel dichterbij komen. Kees Zuidhof pakte de winst in de NV50 klasse en nam hierbij ook de leiding in de tussenstand over. Steven Ovaa finishte als 7de in de N2 klasse en klom naar de 5de plaats in de tussenstand.

Peter Maranus en Chris Markusse reden een sterke wedstrijd en finishten respectievelijk als 11de en 14de in de NV50 klasse. Corne Zuidhof kende pech in de laatste proef van de dag en verloor hier diverse minuten mee, waardoor hij uiteindelijk als 18de over de streep kwam.

In het handelaarsklassement gaat het team Ovaa Motors uit Vlissingen ruimschoots aan de leiding. Zij boekten dit weekend ook alweer de derde winst op rij van dit seizoen. Over twee weken wordt de volgende en één-na-laatste wedstrijd verreden in Harfsen.