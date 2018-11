Caruana: in 2007 winnaar in Vlissingen, nu bezig aan WK-match

VLISSINGEN - Tot dusverre regent het remises in de strijd om de wereldtitel in het schaken tussen Magnus Carlsen en Fabiano Caruana. Saai is het allerminst, vindt Hans Groffen. De directeur van het HZ-toernooi in Vlissingen kijkt met bovengemiddelde interesse naar de tweestrijd.

Al tientallen jaren is Groffen bezig met de schaaksport. Niet verwonderlijk dan ook dat hij het WK op de voet volgt. Er is ook een andere reden die deze finale extra speciaal maakt voor de Vlissinger. In 2007 deed er namelijk een vijftienjarige jongen uit Miami mee aan het HZ-toernooi, genaamd Fabiano Caruana.

,,Een week voor de start van het toernooi kreeg ik een telefoontje van de vader van Fabiano”, vertelt Groffen. ,,Of we misschien nog een plekje over hadden in het schema. Eigenlijk zat het toernooi al helemaal vol, maar ik heb het voor elkaar gekregen Fabiano in het schema te passen. Op dat moment was hij nog vrij onbekend, maar toch werd in Fabiano al een toekomstige top 10-speler van de wereld gezien. Toevallig had ik een aantal weken ervoor een artikel over hem gelezen. Ik wist dan ook gelijk dat we er alles aan moesten doen om hem toe te laten. De hoge verwachtingen maakte hij bij ons alvast helemaal waar, want hij won het toernooi.”

In de jaren erna keerde Caruana niet meer terug naar Vlissingen. Uit het oog verliezen deed Groffen de jonge Amerikaan allerminst. ,,Al die jaren ben ik hem goed blijven volgen. Het is en blijft speciaal dat een speler als hij in Vlissingen heeft gespeeld. Ik moet bekennen dat ik in 2007 niet had gedacht dat hij ooit de WK-finale zou halen. Dat hij speciaal was en zeker tot de top 10 zou gaan behoren, wist ik wel. Het Magnus Carlsen zo moeilijk maken in de WK-finale is echter van een heel andere orde. Dat hij niet meer in Vlissingen heeft gespeeld is jammer, maar niet onlogisch hoor. Hij was het niveau van ons toernooi al snel ontgroeid en koos daarna voor de grotere toernooien.”

Stoppen

Ondanks de band met Caruana vindt Groffen het moeilijk om een voorkeur uit te spreken voor hem. Al jaren staat de Noor Carlsen aan de top van het schaken. Of dit op lange termijn zo blijft, zal wellicht ook te maken hebben met de uitkomst van de huidige tweestrijd. ,,Uit de omgeving van Carlsen hoor ik geluiden dat hij ermee gaat stoppen als hij de finale verliest. Dat zou echt heel jammer en veel te vroeg zijn. Carlsen is een fenomeen, dat ik en vele andere liefhebbers nog niet kunnen missen. Wat dat betreft hink ik op twee gedachten, want uiteraard ben ik ook blij als Caruana wint. De uitkomst voorspellen is trouwens bijna niet te doen. Het verschil tussen de twee is zo klein. Carlsen heeft wel het voordeel dat er bij een gelijke stand na twaalf partijen een tiebreak komt. Hierin wordt een versnelde partij gespeeld. Daar is Carlsen zo goed als onverslaanbaar in.”

Praggnanandhaa