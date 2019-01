Buurmannen uit Groede willen elke dag iedereen fotograferen tijdens Dakar Rally

De twee 53-jarige buurmannen uit Groede – ze wonen aan weerszijden van de doorgaande weg – volgen al jarenlang ’s werelds bekendste rallyrace op de voet. Bij hun debuut in 2007 trokken ze samen met de coureurs door westelijk Afrika, sinds 2009 is Zuid-Amerika het continent waar de twee Zeeuws-Vlamingen elke winter opduiken om vrachtwagens, auto’s en motoren over hoge zandduinen te zien rijden en door rivierbeddingen te zien stuiteren. Ze zijn net terug uit Peru, waar het evenement tussen 7 en 17 januari was. Tijdens hun zo gedoopte ‘Dakar-lunch’ vertellen ze over hun enerverende reizen.