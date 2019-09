Burn-out zette Marco Riemens aan tot sporten, nu loopt hij de Spartathlon

Kerkhove samen met Bertens in dubbelspel direct onderuit

24 september WUHAN - Lesley Pattinama-Kerkhove is er aan de zijde van Kiki Bertens niet in geslaagd om de tweede ronde van het WTA Premier Event in Wuhan te bereiken. Het Nederlandse duo, dat met een wildcard was toegelaten, ging met 6-3 5-7 7-10 onderuit tegen het Chinees/Russische duo Veronika Kudermetova en Yingying Duan.