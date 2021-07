Buiten Zeeland trainen is niet meer genoeg om olympiër te worden

POLL/VIDEOVLISSINGEN - Wil je als Zeeuwse sporter de Olympische Spelen halen, dan moet je de provincie verlaten. In de vorige eeuw kwamen de meeste olympiërs na trainingen en wedstrijden weer terug naar huis, tegenwoordig gebeurt zelfs dát niet meer. Dat is de uitkomst van een inventarisatie van de sportieve loopbanen van de naoorlogse olympiërs uit Zeeland.

Voor een minidocumentaire van deze krant keerde Milan Vader in het voorjaar even terug naar Zeeland. Hij vertelde over zijn reis naar Tokio, waar hij op 26 juli een gooi naar goud doet in de mountainbikewedstrijd. Die reis begon hij als zevenjarig piepeltje bij X-Treme in Goes, waardoor hij in het mountainbiken werd gezogen.

,,Het is superleuk om in Zeeland te beginnen met mountainbiken’’, constateerde Vader. ,,Maar als je kijkt wat de sport nu vraagt, dan is het in heel Nederland al lastig om je voor te bereiden op de top.’’ De beste locatie in Nederland is dan Limburg met zijn heuvels. ,,Daar ben ik dus met zes jongens gaan wonen.’’ Om zich elke dag verder te kunnen ontwikkelen als mountainbiker.

Quote Als je 40 à 50 sporters bijeen­brengt, dan loont het om daar fulltime specialis­ten op te zetten. Dat is financier­baar. Patrick Vader, Manager Sport en Bewegen van SportZeeland

In een fulltime programma werden de talenten het afgelopen decennium begeleid door een mental coach, krachttrainers, voedingsbegeleiding en lifestylecoach. ,,We konden elke week naar de fysio, we hadden een masseur die elke week kwam… Eigenlijk zat alles erop en eraan. De specialisten uit het programma gingen ook mee naar onze wedstrijden. Als je het hebt over ondersteuning, dan was dat echt super.’’

Met Zeeland als standplaats was zo’n sportleven in het teken van Tokio schier onmogelijk geweest, weet Milan Vader. Zíjn olympische topsportverhaal staat niet op zich. Alle Zeeuwse deelnemers aan de komende Olympische Spelen zijn in de buurt begonnen, maar zochten hun heil buiten de provincie toen het echt serieus werd. Of eigenlijk: ze trokken weg om het echt serieus te máken.

