Buiten tennissen in Arnemuiden bij 0 graden

Bij LTC Het Schenge, de tennisvereniging in Arnemuiden, zijn ze in een gat gedoken dat het Racketcentrum in Vlissingen liet vallen. Toen die hal in augustus dicht ging en duidelijk werd dat er geen wintercompetitie meer gespeeld zou gaan worden, handelde de kleine club snel. ,,We hebben hier prachtige banen én een clubgebouw die de uitstraling heeft van een skihut”, vertelt voorzitter René Hoondert. ,,Dit leek ons dé gelegenheid om die ook van oktober tot en met februari te benutten.”