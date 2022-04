Bruse toptrainer neemt na zeven ‘kneiterzware’ jaren een sabbatical

Zware val Milan Vader in Baskenland; tuimeling over de vangrail

BILBAO - Wielrenner Milan Vader is vrijdag hard ten val gekomen tijdens de Ronde van het Baskenland. De Middelburger, die aan zijn eerste seizoen bezig is bij Jumbo-Visma, duikelde in de afdaling over de vangrail heen. Met nog onbekende verwondingen is hij naar het ziekenhuis in Bilbao gebracht.

16:44