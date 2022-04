Bruse coach neemt afscheid na kansloze kwartfinale

Rapide neemt revanche, Goes geeft ruime voorsprong weg en Olympia krijgt te weinig

VLISSINGEN – In de derde klasse van de hockeycompetitie nam het vrouwenteam van Rapide revanche voor de zwakke prestatie van vorige week tegen Barendrecht. Door een knappe zege op het hoger geklasseerde Derby blijft het in de subtop van deze klasse. Een klasse lager gaf Goes een voorsprong van 3-0 weg tegen Tempo, in de vierde klasse bij de mannen verdiende Olympia een gelijkspel, maar dat kreeg het niet.

10 april