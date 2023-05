Brouwersdam90 voorziet in behoefte bij triatleten: ‘Ideale voorbereidingswedstrijd’

De Brouwersdam90 is een initiatief van GO Triathlon, waarbij GO voor Goeree-Overflakkee staat. De sport is op dat eiland en in de rest van Zuid-Holland groot gebleven, waar-ie in Zeeland steeds minder populair werd. ,,Voorheen waren in Zeeland ook best veel triatlons”, weet Erik Peeman. ,,Veel van die evenementen zijn verdwenen. Je moet die hards hebben die ermee door willen gaan.”