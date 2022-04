Bronzen Timo de Jong en zijn gouden ploeggenoot kopiëren zichzelf in Omloop van de Braakman

Zeeuwen in Marathon Rotterdam: De één gaat voor een record, de ander voor het volksfeest

VLISSINGEN - De Marathon van Rotterdam is met dik 10.000 deelnemers de grootste marathon van Nederland. Ook overal in Zeeland hebben atleten en atletes zich voorbereid op de 41ste editie, die zondag is. Drie van hen vertellen over hun aanloop. De één gaat voor een snelle tijd, de ander wil het volksfeest voor geen goud missen.

11:32