Bronzen plak voor amazone Alting op NK in Ermelo

Erwin Adan op schema voor marathon Rotterdam

8 maart DEN HAAG - Erwin Adan deed in voorbereiding op de marathon van Rotterdam goede zaken in de City Pier City in Den Haag. Na zijn overwinning in de halve marathon van Axel in 1:12.04 lukte het Erwin Adan om in de 45ste editie van de City Pier City zijn persoonlijk record flink aan te scherpen van 1:09.30 naar 1 uur 8 minuten en 41 seconden. Daarmee was hij goed voor de 44ste plaats overall.