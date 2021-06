Broers Van Dijke weer op één en twee bij NK; nu wint Tim

Antwan Tolhoek rijdt supergoed, alle twijfels na zijn liesopera­tie zijn weg

3 juni MALAGA - Hij krijgt niet vaak de gelegenheid om voor eigen kans te rijden bij het sterrenensemble van Jumbo-Visma. Wanneer dat voorvalt, grijpt hij die kans met beide handen aan. Antwan Tolhoek kreeg een vrije rol in de Ruta del Sol en beloonde dat met een tweede plaats in de eindklassering. Nu is hij klaar om te schitteren in de Ronde van Zwitserland, de etappekoers waarin hij twee jaar geleden zijn eerste profzege boekte.