Broers Van Dijke betrokken bij akelige valpartij in Hongarije

Topklasse­rin­gen dressuur­rui­ters Van Lieren en Minderhoud

EXLOO Dressuurruiter Laurens van Lieren deed in de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie in Exloo goede zaken. De voormalige inwoner van Schore stuurde in Prix Sint George de Everdale-afstammeling Imposant met 68,382 procent naar de overwinning.

2 mei