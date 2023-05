Broers Ruud en Wout Martens spelen cruciale rol bij tennissers Animo

In de topklasse van de landelijke tenniscompetitie zette TC Animo een belangrijke stap in de richting van lijfsbehoud, door in en van concurrent Nootdorp met 4-2 te winnen. Cruciaal was de winst van Ruud Martens (28) en zijn jongere broer Wout (22) in de afsluitende dubbel, waarbij de Koewachtenaren in Terneuzense dienst in de supertiebreak drie matchpoints wisten weg te werken.

Mededegradatiekandidaat TC Sjef verloor onder de rook van Rotterdam met 5-1 van landskampioen Krimpen. Een niveau lager won het Middelburgse MLTC met 2-4 van Naaldwijk.

Nootdorp-Animo 2-4: Zowel Ruud Martens als captain Jeroen Alliët waren in Nootdorp in enkel- en dubbelspel succesvol voor het team uit Terneuzen. Martens klopte met twee keer 6-1 Joeri Djojosoeparto, terwijl Animo-captain Alliët via de nodige winners met twee keer 6-2 te sterk was voor Jim van Haastrecht. Voor de Zuid-Hollanders wonnen Max van Wijk en de sterke Mark Oudshoorn hun partij in twee sets van Bjarne Van Der Herten en Kevin de Rooij. In het eerste dubbel bedwongen Alliët en Van Der Herten eenvoudig en solide Nilesh Badal en Van Wijk: 1-6 2-6. De broers Martens toonden in een tennisthriller karakter tegen het duo Oudshoorn/Van Haastrecht. De Zeeuws-Vlamingen overleefden in dit spectaculaire slotduel, waar het publiek fel meeleefde, drie matchpoints om uiteindelijk met 15-13 in de supertiebreak te winnen. Het eerste wedstrijdpunt (bij 9-8) werd door Wout Martens op fraaie wijze weggewerkt.

TC Krimpen-TC Sjef 5-1: In Krimpen aan den IJssel klopte in de eerste single de uit Arnemuiden afkomstige Ronetto van Tilburg (23) met regelmatige cijfers Robin De Groote (17) van TC Sjef: 6-2 6-3. Gert-Jan De Muynck moest met 6-0 6-3 zijn meerdere erkennen in Rob van den Berg, terwijl de jeugdige Vlaming Louis Maurau na een zware strijd met 6-4 in de derde set verloor van Wilco Geenen. Het enige punt voor Sjef werd veroverd door invaller Wesley Claerhoudt die met 6-1 6-2 baas bleef over Krimpen-substituut Mats van Eeuwen. In het eerste dubbel hadden Geenen en Van Tilburg een tiebreak nodig tegen Maurau en De Muynck: 7-6 6-3. Makkelijker verging het Van den Berg en Kai Huiskamp tegen het duo Claerhoudt/De Groote: 6-0 6-3.

LTC Naaldwijk-MLTC 2-4: In de hoofdklasse won nummer 3 MLTC in en van Naaldwijk met 4-2. Voor de Middelburgers klopte Marc Felius royaal Martin Vijverberg: 2-6 0-6. Ook Eddy Sprinkhuizen won in straight sets, ten koste van Sverre van der Burg: 2-6 4-6. Hetzelfde gold voor Esref Kaan Kaçar tegen Levi Bastiaansen: 1-6 3-6. Alleen Tim van Velzen redde het niet op 1 tegen Robert Scholtes: 6-4 6-1. Van Velzen zegevierde samen met Esref Kaan Kaçar wel in de tweede dubbel. De combinatie Felius/Sprinkhuizen verloor echter met 10-6 in de supertiebreak. MLTC treft in de resterende twee wedstrijden nog de topploegen Leeuwenbergh 2 en Delftse Tennisbond. De titel is inmiddels uit het zicht verdwenen voor het team uit de Zeeuwse hoofdstad.