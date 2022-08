Broers De Rooij kloppen op vastheid broers Martens bij TC Smash

Van Damme mentaal sterker geworden; Hulster tennisster wint twee schema's in Terneuzen

TERNEUZEN - Claire van Damme (22) won op twee fronten tijdens het 29ste 500 euro Nouvall Vliegende Hollander Toernooi. De Hulsterse tennisster, die tegenwoordig woont en werkt in Etten-Leur, pakte in Terneuzen de eerste prijs in zowel het enkelspel-3 als in de mixed-3.

