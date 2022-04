Broers De Rooij herenigd dankzij padel; Animo treft naast Sjef dit jaar ook MLTC

Terneuzen – De gebroeders Kevin (33) en Kenny de Rooij (31) - afkomstig uit Hoek en woonachtig in Terneuzen - zijn een begrip op de tennisbanen in Zeeuws-Vlaanderen. Al van jongs af aan dubbelen ze samen in competitie en toernooien. Meestal in exact dezelfde outfit. De oudste moet het op de tennisbaan van inzet en vastheid hebben, de jongste van techniek en creativiteit. In de afgelopen jaren is er evenwel zand in de geoliede motor gekomen. Kenny sukkelt namelijk met een hardnekkige polsblessure. Geluk bij een ongeluk is dat hij met padel geen last heeft.