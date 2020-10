Broers De Loor uit De Klinge beheersten de eerste twee wielerrondes van Spanje

Het verhaal kent zijn oorsprong in het grensdorp De Klinge. Slechts enkele kilometers van de grens met Nederland zag Gustaaf De Loor het daglicht op 24 juni 1913. Bijna drie jaar na zijn broer Alfons die altijd een belangrijke rol in zijn leven zou spelen. Alfons was de eerste die stiekem in Zelzate competitief ging koersen op de fiets van broer Edward.

,,Ik had tot dan toe nog nooit De Klinge verlaten’’, vertelde Alfons later. Thuis wist men van niets, want de ouders De Loor waren allerminst voorstander van het koersen. Dat veranderde snel, toen Alfons ging meedoen om de overwinning. Niets kon Gustaaf vervolgens weerhouden om in de voetsporen van zijn broer te treden.

Het was het hele voorjaar slecht weer geweest in België en ik had amper 10.000 kilometer in de benen.

Dat de broers veel talent hadden, was in de jeugdcategorieën al duidelijk. Het beste van de twee was echter nog lang niet gezien en zou bij de profs komen. Voordat Gustaaf goed en wel prof was, behaalde Alfons al een tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen in 1932 en in de Ronde van België in 1933. Twee topprestaties aangezien in die tijd België meer dan ooit het toonbeeld was van het mondiale wielrennen.