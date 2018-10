Broer en zus Van de Ven rijden alweer wedstrijden

Hockey­sters Rapide halen in én uit

15:13 HULST – De hockeysters van Rapide lieten er zondag geen twijfel over bestaan wie de sterkste was in de inhaalwedstrijd tegen Hoeksche Waard. Met 6-0 walste het team van trainer-coach Mark-Jan de Jonge over deze tegenstander heen. Door die winst klimt het opnieuw naar de derde plaats in de klassering.