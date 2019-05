Broer en zus Hollemans kunnen dit weekeinde allebei (weer) geschiedenis schrijven met hun club

Ruben, die twee jaar ouder is, zat zondag in een vergelijkbare situatie. Goes kon bij HBS bovenaan eindigen in de derde periode en de nacompetitie veiligstellen. Maar de ploeg verloor met 2-1. ,,Dat was onderschatting”, zegt de aanvoerder. ,,Ik kan er niets anders van maken. HBS was al gedegradeerd. Maar je ziet: als je een paar procent minder levert, kun je zelfs van zo’n ploeg verliezen. Eigenlijk was dit de eerste keer dat we een wedstrijd verloren waar druk op stond. In de afgelopen jaren – kijk maar naar die twee promoties via de nacompetitie – stonden we er op zulke momenten juist wel.”