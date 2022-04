Britt de Grave mag eindelijk koersen op Zeeuwse grond

De EPZ Omloop van Borsele is een begrip in de wielersport voor vrouwen. Al jaren komen de beste rensters ter wereld onder de negentien jaar hun geluk beproeven op de Zeeuwse wegen. Hannah Barnes, Elinor Barker en Pernille Mathiesen zijn maar een greep uit de namen op de erelijst van de driedaagse die later succesvol carrière maakten bij de profs. Elynor Bäckstedt, de laatste winnares in 2019, vertegenwoordigt inmiddels al Trek-Segafredo in het profpeloton.

Drie jaar later tracht haar jongere zus Zoë Bäckstedt als wereldkampioene in haar voetsporen te treden. De naam van de topfavoriete is daarmee meteen gevallen. ,,Als ik vooraf een naam zou moeten noemen van een renster die ik nauwlettend in de gaten zal houden, dan is zij het wel”, meent Britt de Grave uit Tholen. ,,Ik verwacht ook veel van Anna van der Meiden. Maar het is vooral zaak om van mijn eigen kracht uit te gaan.”