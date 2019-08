Brian van Goethem rijdt Ronde van Spanje

Van Goethem is bezig aan zijn eerste seizoen bij de Belgische ploeg. Het is ook zijn eerste jaar in de World Tour. Dat hij mee mag naar Spanje, kan een verrassing genoemd worden. De Zeeuws-Vlaming is een knecht en is vaak belangrijk in de eerste gedeeltes van een etappe. Hij vindt het niet erg om zich weg te cijferen voor anderen. Deze week is Van Goethem nog actief in de BinckBank Tour.