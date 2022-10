Brian van Goethem: ‘Ploegleiderschap wordt ontdekkingsreis’

Het ploegleiderschap is een nieuw iets voor Van Goethem, die voor onder meer Roompot en Lotto Soudal uitkwam. ,,Ik heb er al eerder over nagedacht, maar ben dan begonnen bij Libéma Profcycling en heb op die manier ook de nodige ervaring opgedaan als chauffeur. Ik miste echter wel een beetje het wedstrijdelement. Je wilt je taak zo goed mogelijk uitvoeren uiteraard, maar ik houd me ook graag met de tactiek bezig. Ik fungeerde al als wegkapitein in het peloton bij diverse teams. Nu hoop ik vanuit de auto mijn kennis over te brengen.”

Waarheen het voor Van Goethem zal leiden, blijft voorlopig gissen. ,,Ik stort me in een nieuw avontuur en het zal een ontdekkingsreis voor me zijn", zegt hij. ,,Ik denk dat het een functie is die me goed ligt. Ik heb een topsportmentaliteit en dat gaat ook tot uiting komen in mijn functie als ploegleider. Ik beschik natuurlijk over jaren ervaring als wielrenner en wil die kennis graag overdragen. Er komen drukke tijden aan, maar ik kijk er ontzettend naar uit.”