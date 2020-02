Breuk Delta Sport en hoofdtrainer Van Assche

Crossers gaan bij RES-Axel de buiten­lucht weer in

26 februari AXEL - Het Zeeuwse outdoor motorcrossseizoen begint zaterdag met de eerste clubwedstrijd van RES-Axel op het Smitsschorrecircuit aan de Lageweg. Even was er een adempauze na het indoor-spektakel in de Zeelandhallen in Goes, maar die is nu voorbij.