Breskens krijgt gedroomde padel-finale: ‘Alsof Ajax en Feyenoord op bezoek waren’

René Lindenbergh kan weer een aantal punten bijschrijven voor de nationale padel-ranking. De uit Goes afkomstige speler maakte samen met de Spanjaard Julio Pulido Alegre zijn favorietenrol waar in het 250 A-toernooi bij De Boskreek in Breskens. In de finale werd het als tweede geplaatste koppel Julian Prins en Yannick Verwater met 6-1 6-4 verslagen.

Voor Lindenbergh (36) was het even een terugkeer naar de ‘Zeeuwse klei’. ,,Het was wel lastig met de wind in Breskens. Eigenlijk is padel een binnensport. Uiteindelijk waren we gewoon vaster dan onze tegenstanders”, zei de voormalige tennisleraar en oud-eredivisiespeler. ,,Ik tennis zelf al jaren niet meer en geef ook geen tennisles meer. Wel heb ik me helemaal toegelegd op het geven van padelles in Zeist. Bij ZTC Shot zijn er 600 leden die padelles krijgen.’’

,,Bij padel komen veel meer facetten kijken dan bij tennis, mede doordat je ook gebruik kan maken van de glazen wanden’’, vervolgde Lindenbergh. ,,Ik woon In Tilburg, waar mijn twee zoons (een tweeling van 10 jaar) komend seizoen bij Willem II gaan voetballen.”, aldus de oud-Zeeuw. Zelf zou René Lindenbergh in het padel, waar hij de nummer 6 van Nederland is, nog voor een profavontuur kunnen gaan. Die ambitie is er echter niet. ,,Daar heb je veel geld voor nodig, zodat je de hele wereld over kunt reizen.”

Tegenstander Julian Prins (23) uit Breda was niet bepaald tevreden na de verloren finale in Breskens. ,,Wij maakten veel te veel fouten, maar dat dwongen zij ook af”, verklaarde de nummer 9 van Nederland. Een trotse voorzitter Piet van Melle van De Boskreek: ,,Het is natuurlijk uniek dat de landelijke top meedoet in Breskens. Het is alsof Ajax en Feyenoord op bezoek waren. Bovendien hadden we dit jaar een record aantal van 350 padel- en tennispartijen.”