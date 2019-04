Brent de Ruiter (18) uit Middelburg is Europees Kampioen bowlen

Toestand Robbert de Greef nog steeds kritiek, maar hoopgevend

20 april PHILIPPINE - Wat een groot wielerfeest had moeten worden, eindigde eind maart desastreus. De 50ste editie van de Omloop van de Braakman was nog maar net onderweg, toen Robbert de Greef op de kasseien van de Timmermansweg een hartstilstand kreeg. Drie weken later ligt de 27-jarige renner van het Alecto Cycling Team nog steeds in een kunstmatige coma, maar er is hoop. ,,Mocht zijn situatie verbeteren, komt hij in aanmerking voor een donorhart”, meldt zijn ploeg.