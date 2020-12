Brand kan in Zeeland eindzege in wereldbeker al grijpen, Van der Poel komt ook

VLISSINGEN – De veruit beste veldrijdster van deze winter, Lucinda Brand, kan komende zondag in Perkpolder al de eindzege in de wereldbeker binnenhalen. Zij is natuurlijk één van de vrouwen die maandag voor de verplaatste Vestingcross geselecteerd werd.

De 31-jarige Brand won afgelopen zondag in het drijfnatte en zeer modderachtige Dendermonde haar derde World Cup van dit seizoen. Met 120 punten (driemaal het maximum van 40) staat de Dordtse alleskunner een straatlengte voor op Ceylin del Carmen Alvarado (77) en Denise Betsema (68). Als ze in Zeeuws-Vlaanderen een marge van 40 punten of meer behoudt, hoeft ze op 24 januari de slotrace in Overijse niet eens meer te rijden. Brand reed de Vestingcross – tot nu toe verreden in het centrum van Hulst - nog niet eerder. Ook won ze de wereldbeker nog nooit.

Del Carmen Alvarado en Betsema zijn natuurlijk ook geselecteerd door bondscoach Gerben de Knegt, net als Annemarie Worst, Yara Kastelijn, Inge van der Heijden, Aniek van Alphen, Puck Pieterse, Marianne Vos, Fem van Empel, Sophie de Boer en Anne Tauber.

Shirin van Anrooij uit Kapelle is er nog niet bij; ze herstelt van een diepe vleeswond in haar arm. Ook haar zus Lindy ontbreekt. Zij kwam twee weken geleden bij een trainingsrit hard ten val kwam. Ze ging zaterdag nog weer van start in Heusden-Zolder, maar ondervond tijdens de race nog te veel last van haar nek.

Duel Van der Poel-Van Aert?

Bij de mannen komt Mathieu van der Poel. Hij wil via de wereldbeker een goede startpositie verdienen bij het WK van eind januari. De drievoudig winnaar van de Vestingcross staat nu derde in de wereldbekerstand. Of Wout van Aert, de leider na drie races, start, is nog onduidelijk. Hij had Hulst/Perkpolder aanvankelijk niet in zijn programma opgenomen, maar kan ook nog van gedachte veranderen.

Voor Nederland rijden Lars van der Haar, Ryan Kamp, Joris Nieuwenhuis, David van der Poel, Corné van Kessel, Stan Godrie, Maik van der Heijden, Pim Ronhaar, Mees Hendrikx, Luke Verburg en Tim van Dijke. De laatste, afkomstig uit Colijnsplaat, werd zondag in Dendermonde nog knap achttiende.

Live op Eurosport en Sporza

De Vestingcross bestaat zondag alleen uit twee elite-wedstrijden: om 13.40 uur rijden de vrouwen, om 15.05 uur de mannen. Voor beloftes, zoals Van Dijke, is er startgelegenheid gecreëerd tussen de profs. Het terrein zal, vanwege de coronapandemie, niet toegankelijk zijn voor toeschouwers. De races worden live uitgezonden op Eurosport en Sporza.