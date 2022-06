Stormpje rond korfbalster Noa van Zon; overstap naar TOP valt slecht bij Swift

GOES - Korfbalster Noa van Zon is per direct vertrokken bij Swift. Nadat de zeventienjarige Goese in Middelburg vertelde dat ze de overstap maakt naar TOP Arnemuiden, kreeg ze te horen dat ze dan in de laatste twee speelrondes op de bank zou zitten bij de hoofdklasser en in de auto naar Driebergen - zaterdag is Dalto de tegenstander - niet op gezellige gesprekken hoefde te rekenen. Toen heeft ze zelf haar conclusies getrokken.

,,Ik doe het nog altijd voor mijn plezier", zegt Van Zon. ,,En als dat dan weggenomen wordt, heeft het niet zo veel zin om nog twee weken door te gaan. Het is alleen jammer dat het zo moet eindigen bij Swift.”

Van Zon stapte een jaar geleden over van Togo naar Swift, op verzoek van die club. In de eerste helft van het seizoen was ze bijna altijd basisspeelster, daarna wat minder. Nadat TOP haar polste en een keer liet meetrainen, besloot ze de stap hogerop te maken. ,,Ik heb altijd gezegd dat ik op het hoogste niveau wil spelen. Nu krijg ik de kans om daar naartoe te groeien. Ik wist zeker dat ik spijt zou krijgen als ik het niet zou doen.”

,,We wisten dat Noa ging praten met TOP en dat ze overwoog een keer mee te gaan trainen”, zegt Swift-coach Dennis Plantinga. ,,Woensdag, na de training, vertelde ze dat ze al had getraind in Arnemuiden en had besloten de overstap te maken. De snelheid waarmee ze heeft gehandeld, heeft ons verrast. Ik was er natuurlijk ook niet blij mee. We hebben best in haar geïnvesteerd. Ik hoop dat ze bij TOP vindt wat ze zoekt.”

Op de ‘actie’ van Van Zon kwam volgens Plantinga de ‘reactie’ van Swift. ,,Wij hebben aangegeven dat we de laatste wedstrijden gaan spelen met mensen die wel hun commitment tonen. En ik heb ook gezegd dat ze niet moet verwachten dat we in de auto naar Driebergen zoete broodjes gaan bakken…Met die gevolgen had ze waarschijnlijk geen rekening gehouden.”

Meer tegenstand

,,Ik snap dat Swift niet blij is, maar ik ga er vanuit dat ze anderen toch wel iets gunnen”, reageert Edwin Coppoolse van TOP. ,,Noa heeft ambitie en kan bij ons meer tegenstand krijgen op trainingen en in wedstrijden.”

TOP wil de selectie op orde krijgen voor een nieuw, pittig seizoen. In de zaal komen de Arnemuidenaars uit in de Korfbal League 2 en de reserve Korfbal League 2. Coppoolse: ,,Zowel het eerste als het tweede speelt achttien wedstrijden. Dat zijn er meer dan in de afgelopen jaren. We spelen elke week. Het is de vraag of je dan aan twintig spelers genoeg hebt.”

Coppoolse hoopt Jeanine Marijs (nu zwanger) en Willemijn Bouwens (op de weg terug na een blessure) in de zaal weer terug te hebben. Noa van Zon is een welkome aanvulling. Op het veld kan zij dan al meedoen in de reserve ereklasse.