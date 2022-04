Jochem Kerckhaert heeft van Omloop van de Braakman een doel gemaakt

Het had weinig gescheeld of de vorige Omloop van de Braakman had een Zeeuwse winnaar gekend. Jarno Mobach reed een dijk van een wedstrijd in zijn eigen Philippine, maar moest in de sprint zijn meerdere erkennen in Roel van Sintmaartensdijk. Alsof dat nog niet genoeg was, vervolledigde Timo de Jong uit Goes het podium.