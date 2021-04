Motoriek van Zeeuwse jeugd is door corona nog groter punt van zorg geworden

Leonie Ton is zeker van eindzege in circuit Run Your Own Race

15 maart OUWERKERK - Leonie Ton is al zeker van de eindoverwinning in de lange editie van Run Your Own Race. Met negen overwinningen - goed voor 800 punten over de beste acht resultaten - is ze zeker van de eerste plaats. Komend weekend wil ze een virtuele ultraloop over zes uur lopen, in het kader van het IAV Global Solidarity weekend.