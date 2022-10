Boutshoorn, Den Beer én 14-jarige puber verdelen de prijzen in Axel

Stevo overwint zichzelf als ‘grootste tegenstan­der’ en gaat fier aan kop in derde divisie

Ook in het derde competitieduel voegden de volleyballers van Stevo vier punten aan het totaal toe. De Zeeuws-Vlamingen wonnen in eigen huis met 3-1 van Hands Up 2 en voeren met twaalf punten de ranglijst in de derde divisie aan. De vrouwen van Stevo en Forza kwamen net als in het eerste competitietreffen niet tot winst.

15:07