Boston en Zeeuws-Vlaanderen binnen zes dagen; 'Het is gekkenwerk’

Om het bijzondere van zijn prestatie nog meer te benadrukken: hij liep beide wedstrijden van 42,195 kilometer ook nog eens binnen de 3 uur. Aan de oostkust van de Verenigde Staten finishte de Zeeuws-Vlaming in 2.49.34 en op de Markt in Terneuzen kwam hij na 2.59.02 aan. ,,Sinds 2013 heb ik aan alle edities van mijn thuismarathon meegedaan, maar nog nooit was ik onder de 3 uur gekomen. Dat was dus het doel voor dit jaar. Dat ik met een andere marathon in mijn benen en een kleine jetlag na de terugreis dit nog heb kunnen doen, maakt me wel trots.”