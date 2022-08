Bonte vertrouwt bij Havenwedstrijd Breskens op sterke eindsprint

Sem Bonte had net daarvoor zijn trainingsmaatje Tristan Kloet in een vlammende eindsprint op het koningsnummer geklopt. De zege kwam niet als een echte verrassing. ,,We zijn aan elkaar gewaagd, maar ik weet dat Sem een sterke eindsprint heeft. Ik kwam een lengte tekort”, legde Kloet uit.

In het spoor van de zwemmers van De Zeeuwse Kust eindigden de clubgenoten Tom van Gils en Jan Brink op de derde en vierde plaats. Met zijn vieren hadden zich al vrij snel los gezwommen van de rest van het deelnemersveld. In de laatste rechte lijn naar de finish lagen ze naast elkaar. De pas achttienjarige zwemmer uit Burgh-Haamstede mocht in het onderonsje van DZK rekenen op zijn sterke eindsprint.

,,Ik ben in de laatste 150 meter weggesprint. Ik denk dat ik meer basissnelheid dan de anderen heb, omdat ik ook in een binnenbad zwem”, vierde Bonte zijn overwinning bij de mannen, meetellend voor de Zeelandbeker. De talentvolle zwemmer pakte de dubbel, want hij mag ook nog in de jeugdcategorie uitkomen. Bonte boekte bij de landelijk jeugdwedstrijden al meer successen, waarvan de 7000 meter van Amsterdam als veruit de meest aansprekende overwinning gold.

Volledig scherm Kirsten Walraven heeft geen kind aan de concurrentie. © Kelly Thans

Gefocust op inhalen mannen

Bij de vrouwen was Kirsten Walraven op de 2000 meter vrije slag een klasse apart. De 22-jarige zwemster van De Zeeuwse Kust tikte drie minuten eerder aan dan Judith Schuijs van De Ganze. ,,Ik heb me gefocust op de mannen die voor me zwommen. Er zat wat tegenstroom bij de Kop, maar voor de rest was het ideaal om te zwemmen”, vertelde ze. De mannen waren vijf minuten eerder gestart, maar Walraven wist er zes voorbij te zwemmen. ,,Ik had het leuker gevonden dat ik meer tegenstand had gekregen. Ik ben snel weggezwommen van de rest, omdat ik niet in het gedrang wilde komen. Het inhalen van de mannen werd toen mijn doel.”

Routinier Ryan Verplanke van Scheldestroom pakte de winst op de 2000 meter schoolslag. Coen de Ridder van De Marlijn deed dat bij de mannen. De meeste deelnemers van de 2000 meter hadden zich ook ingeschreven voor de kilometer, zodat ze toch nog aan een totaal van 3000 meter kwamen.

De 81ste editie van de Havenwedstrijd met alleen Zeeuwse deelnemers vond, na twee jaar stilte door corona, per traditie plaats tijdens de Visserijfeesten in Breskens. Dat was wel zonder de vorig jaar overleden Adrie Vinke, die jarenlang één van de drijvende krachten was bij het evenement.

Scheldestroom, dat als vanouds voor de organisatie zorgde, moest vanwege het getij uitwijken naar de zaterdagmorgen op het vroegst mogelijke tijdstip van half elf. Het was volgens Jeroen Hertogh, tevens speaker van dienst, wellicht één keer eerder gebeurd. Het had gevolgen voor de wedstrijd. ,,Door het afgaand tij moesten we sneller de programma’s afwerken. Daarom zijn de vrije slag en de schoolslag bij de senioren ingekort van drie naar twee kilometer.”

Weegbrug

Frans Verplanke, vele malen deelnemer voor Scheldestroom en al langer betrokken bij de organisatie, wist zich te herinneren dat het vroeger vaker gebeurde dat de afstanden korter waren. ,,Dan waren de 1800 meter en 2000 meter de langste afstanden. Er golden toen andere omstandigheden, alleen al met de beurtschippers en de weegbrug die er lag.”

De finish lag dit jaar op een iets andere plek, omdat het vertrouwde ponton niet op tijd gerepareerd was. Het leverde geen hinder op voor de deelnemers. De omstandigheden waren ideaal. ,,De temperatuur van het water is 22 graden. Op de Kop moeten de deelnemers iets meer van de kant zwemmen”, gaf Hertogh voor de start aan. De publieke belangstelling was door het vroegere tijdstip wat minder dan andere jaren, maar dat had verder geen invloed op de sfeer.