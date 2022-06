Bondscoach ziet Dinja van Liere weer tweemaal winnen

Geen World Cup voor Corné de Koning, wel een nieuwe partner

KLOETINGE - Er is voor pararoeier Corné de Koning een streep gegaan door de eerste World Cup van dit seizoen. In de Servische hoofdstad Belgrado zou de Kloetinger komend weekeinde starten, maar de organisatie heeft geen deelnemersveld voor de skiff kunnen samenstellen. Hij moet nu wachten tot de volgende, die half juni in het Poolse Poznan is.

25 mei