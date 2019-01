Bondscoach Paul Haarhuis laat Lesley Kerkhove links liggen voor Fed Cup

Start­plaats Terneuzen ‘godsge­schenk’ voor Schelde­prijs

23 januari TERNEUZEN - De Scheldeprijs, een semiklassieker in de drukke aprilmaand, vertrekt voor het tweede jaar op rij vanuit Terneuzen. En net als in 2018 maakt het wielerpeloton een grote rondgang door Zeeland, voordat er in Schoten, nabij Antwerpen, gefinisht wordt.