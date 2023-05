Bodi del Grosso grijpt én houdt de macht tijdens H4A Internationaal Beloften Weekend

Bodi del Grosso heeft het H4A Internationaal Beloften Weekend gewonnen. De wielrenner uit Drenthe kreeg zaterdag na de tweede etappe voor het eerst de leiderstrui omgehangen en mocht die later op de dag na de derde en laatste rit ook mee naar huis nemen. Een etappezege zat er voor hem in Zeeuws-Vlaanderen niet in.

De winst in de slotrit ging namelijk naar de Belg Mathis Avondts. In de eindsprint was hij nummers twee en drie Johan Dorussen en Jeno Grootjans de baas. Eerder op de dag had Victor Vercoullie de tijdrit, waarin Del Grosso wel de macht greep in het klassement, al gewonnen en vrijdagavond won Lars Hohmann al de openingsrit.

Eindwinnaar Del Grosso had zich die vrijdagavond ook al getoond tijdens de eerste etappe van het Beloften Weekend, een rit in en rond Terneuzen. Hij sloeg de eerste slag, demarreerde en kreeg een voorsprong van ruim een minuut. Later sloten Arno Vanhaecke (Urbano Vulsteke Cycling Team), Jelle van Genechten (VDM-Trawobo Cycling Team) en de latere ritwinnaar Hohmann (Metec-Solarwatt) zich bij hem aan. Hoewel er wel op hen gejaagd werd, mochten zij het uitvechten op de Scheldeboulevard. Hohmann liet zien dat hij de beste benen had. Van Genechten en Del Grosso finishten als tweede en derde.

In de tijdrit en in de slotkoers - zaterdag stonden er twee ritten op het programma - zat een podiumplek er voor Del Grosso niet in. Toch was hij het juist die de macht greep en vasthield. De basis daarvoor legde hij in de tijdrit. De Drent legde het parkoers van 13,1 kilometer in Sas van Gent sneller af dan klassementsleider Hohmann en nam daardoor de eerste plek over. Omdat de slotrit in een sprint eindigde en daarin nauwelijks tijdverschillen ontstonden, behield Del Grosso de leiderstrui.

Toch een leiderstrui

Hohmann hield uiteindelijk ook een leiderstrui over aan het wielerweekeinde in Zeeuws-Vlaanderen, dat deel uitmaakt van de U23 Road Series. Want hoewel hij de eerste plek in het algemeen klassement verloor aan Del Grosso, bleef hij wil aan kop in het sprintersklassement.