Blik van Anne Terpstra kan na nieuwe inhaalrace nu op wereldbeker

Met die finale in het achterhoofd (Terpstra: ‘Dat zou echt de kroon op mijn werk zijn') was het WK van zondag geen hoofddoel. Dat was het EK van vorige week in München echter ook niet en daar veroverde Terpstra door een knappe inhaalrace toch maar mooi de bronzen medaille.

Ook in Les Gets maakte Terpstra een knappe inhaalslag. Ze startte in de top zes, was halverwege weggezakt naar de tiende plaats, maar klom in de laatste rondes toch weer omhoog en kwam als zesde over de streep. De achterstand op Ferrand-Prevot was vier minuten.