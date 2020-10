Bizarre ontknoping WK: Nancy van de Ven eindigt bovenaan, maar moet titel aan concurrente laten

Sluiskil tracht onheil af te wenden

15 oktober SLUISKIL – Tijdens de Zeeuws-Vlaamse toernooicarrousel ging rond dat de 45-jarige Tennis Vereniging Sluiskil in acute nood is. Het ledenaantal zou zijn gekrompen tot een schamele dertig. Een doemscenario zoals bij het ter ziele gegane Ludo et Emergo zou op de loer liggen. Geen sprake van, legt clubcoryfee Han Matthijssen (62) uit. ,,Het is een feit dat ons ledenaantal in de afgelopen tien jaar drastisch is teruggelopen van 120 tot momenteel 34 leden, maar we zijn financieel gezond en zorgen altijd keurig voor onze afdracht aan de KNLTB.”