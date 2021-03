Binnensporters willen naar binnen: ‘Normaal ga je met trainen vooruit. Nu is er eerder sprake van achteruitgang’

COLUMN BARRY VAN DER HOOFT Ik hoop en reken erop dat Brian Brobbey bij die vijf procent hoort

13 maart Erik ten Hag zei het woensdag, in aanloop naar het duel met Young Boys. ‘Al die talenten die naar het buitenland gaan, eigenlijk mislukken ze allemaal’. De trainer van Ajax had nog geen seconde nodig om er aan toe te voegen dat toch ‘zeker 95 procent’ het niet redt. Ten Hag reageerde daarmee weer op vragen over Brian Brobbey, die in Amsterdam toch echt op weg was naar de uitgang.