BinckBank Tour grote reclame voor Hulst

Onderhand­se service helpt Sebastiaan Millenaar aan prijzen

20:55 SINT JANSTEEN - Wedstrijdleider Sebastiaan MIllenaar (41) won samen met Sjakco de Braal (48) het De Kroon Open Smash toernooi in Sint Jansteen. In de dubbel 5-poule klopten ze achtereenvolgens de duo’s Martijn Guis/Werner Tak (7-6 6-3), Dennis de Bruyn/Kasper Tak (6-4 6-3) en Joep Hofman/Maarten Kolijn (6-0 6-3). Saillant detail was dat Millenaar telkens onderhands serveerde omdat hij nog herstellende is van een schouderblessure.