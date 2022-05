Billenknijpende Nelisse springt met ‘hyena’ Dominica naar verrassende overwinning

Als eerste starter stuurde Nelisse in een bloedstollende rit de als een hyena over de hindernissen flitsende zesjarige Diatendro-dochter in 40.36 seconden door de beslissende tweede fase. Naar later bleek een tijd waar haar achtervolgers zich op stuk beten. In de dood of de gladiolen haalde laatste starter Annabel Adriaanssens met de negenjarige Ginus-zoon nog alles uit de kast, maar de combinatie kwam bijna een tel tekort voor de overwinning (0/41.33).

,,Wauw, dat was even billen knijpen’’, slaakt Nelisse met een zucht van verlichting en vol ongeloof starend naar de tijdklok. ,,In de eerste fase was Annabel bijna zes seconden sneller dan ik. Ik had me dan ook al verzoend met de tweede plaats.’’

Nelisse geet overigens alle credits naar haar paard. ,,Dominica is een paard met veel vermogen en snel, maar geen gemakkelijke tante. Een echte merrie. Op training en bij het losrijden kan ze erg bokkig doen, maar in de wedstrijdring gaat ze er voor. Ik rij haar Bert Verseput bij ons uit het dorp. Ik hoop dit lang te mogen doen, want het is een paard waar ik hoge verwachtingen over koester.’’