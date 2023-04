Biljarters Treva verlaten eerste divisie

De Duitser Dustin Jäschke heeft besloten het hogerop te zoeken. De Belg Patrick Kesteloot stopt ermee. Dat was hij al eerder van plan, maar hij wilde het team nog wel één seizoen helpen. Wim van Cromvoirt, woonachtig in Waalwijk, zoekt het graag dichter bij huis. En de Deen Allen Jensen wordt geplaagd door blessures aan beide handen en speelt al een tijd niet meer. Luc Peeters en Patrick Vasseur blijven wel, maar spelen liever een divisie lager vanwege hun drukke werkzaamheden en de grote afstanden die ze moeten afleggen voor duels in de eerste divisie.

Hoofdoorzaak is echter het kostenplaatje voor Raymond Eckel. ,,Ik stop nu al zes jaar zo’n 10.000 à 12.000 euro in het team zonder dat ik er iets voor terugzie. Dan wordt het een wel heel dure hobby. Dat en de vele problemen om de opstellingen steeds weer rond te krijgen, heeft me doen besluiten ermee te stoppen. We gaan een nieuw team vormen dat hopelijk in de tweede divisie kan uitkomen. Daarnaast komen er nog een paar nieuwe jongens bij, zodat we in de breedte sterker worden.”

Treva is ondanks dit nieuws een niet weg te denken factor in het Zeeuwse biljarten met drie teams in de nationale competitie driebanden en drie in de districtscompetitie.