Biljarter Joey de Kok heeft transfer te pakken

Van Anrooij mag Tour-de­buut maken; Kapelse staat nu al hoog in pikorde

OVERIJSE - Shirin van Anrooij gaat de Tour de France rijden, die dit jaar voor vrouwen eindelijk weer op de kalender staat. Bij Trek-Segafredo, haar Amerikaanse ploeg, had ze zelfs de luxe om te mogen kiezen: de Ronde van Italië of de equivalent in Frankrijk. ,,Toen heb ik gezegd dat ik voor de Tour ga”, vertelde ze na afloop van de Brabantse Pijl, waarin ze woensdag sterk koerste en vijftiende werd. ,,De Giro valt namelijk samen met het EK voor beloftes in Portugal. Dan ga ik liever naar dat EK.”

13 april