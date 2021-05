Biljarter Jean Paul de Bruijn uit Hulst sluit Koreaans avontuur af

Leonie Ton loopt ook in de Meidoorn­loop weer sneller

9 mei NISSE - Het is bij ultraloopster Leonie Ton (46) net als met wijn: hoe ouder, hoe beter. In 2015 was Ton al een keer de snelste vrouw in de 15 kilometer lange Meidoornloop, in een tijd van 1 uur 2 minuten en 21 seconden. Zes jaar later verbeterde ze die tijd naar 56 minuten en 19 seconden.