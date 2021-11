Bijzondere eer voor Zeeuwse dressuurgrootheden Van Liere en Minderhoud

Spaanse ‘verlosser’ van Tovaal heeft notitie­blok al volgeschre­ven

GOES - Na een lange zoektocht heeft Tovaal met Adrián Gutiérrez Oviedo eindelijk een nieuwe hoofdcoach gevonden die de Goese rugbyclub verder moet helpen. De 34-jarige Spanjaard is een rugbyprofessional met de nodige ervaring in zijn thuisland. In zijn eerste wedstrijd was de progressie direct zichtbaar, maar moest Tovaal nog wel een nederlaag slikken.

7 november