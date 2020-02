Bijzondere clubnamen: Van Sopsweps'29 naar Obelix naar Tanaka

De Zeeuwse sportwereld kent veel clubs met bijzondere namen. Korfbalvereniging Tjoba: dat is Maleis voor ‘We willen het proberen.’ De afkortingen van voetbalclub RIA uit Westdorpe (Rooms In Alles) en volleybalclub BOK uit Kapelle (Begonnen Op Klompen) spreken tot de verbeelding. De schaakclub Landau uit Axel is vernoemd Salo Landau, Nederlands schaakkampioen van 1936.

De Zeeuwse sportliefhebber zal her en der in de provincie zijn eigen favorieten hebben wat betreft afkomst en originaliteit. De Zeeuwse clubs komen in hun competities zelf echter ook clubs met bijzondere namen tegen. Schaakclub Sopsweps’29 bijvoorbeeld. Vandaag precies 28 jaar geleden opgericht zonder speelzaal, borden, stukken, maar wel met blauw-gele shirts met rugnummers!

Sopsweps’29 speelt in de competitie met HWP Sas van Gent 2. Behalve deze ‘schrikkelclub’ zijn er nog tal van tegenstanders van Zeeuwse clubs met een bijzonder verhaal. De PZC zet vandaag de meest in het oog springende namen op een rij en vertelt over de achtergrond, herkomst en betekenis.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Korbatjo (gele shirts) op het veld in actie tegen Togo uit Goes. © john de pater

Korbatjo (korfbal)

Tegenstander van Atlas (Ritthem) en KVK (Kapelle) in de tweede klasse.