Bij de tweede vluchtpoging is het raak voor Steven Caethoven in Ster Omloop van Nieuwland

Snelle Mebrahtu Werkineh Kiros pakt de winst en een bonus tijdens Ooster­schel­de­loop

De Ethiopische atleet Mebrahtu Werkineh Kiros, momenteel woonachtig in Goes, heeft zaterdag de Oosterscheldeloop gewonnen. Met zijn tijd, hij liep de 15 kilometer in 47.04, was hij veel sneller dan de rest van het deelnemersveld. Bij de vrouwen won Monique Verschuure uit Yerseke.