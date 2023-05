Biervlietse wielrenner De Cock door hartritmestoornissen getroffen tijdens koers

Het ging afgelopen weekend mis tijdens een wedstrijd van de UCI World Gravel Series. Dat is een reeks van zeventien gravelwedstrijden over heel de wereld, waarmee kwalificatie voor het WK gravel kan worden afgedwongen.

Na de hartritmestoornissen kwam De Cock ten val. Daarop is hij naar het ziekenhuis gebracht. Daar wordt nu onderzocht wat er precies is gebeurd. De fysieke schade valt volgens de coureur mee. Het is volgens hem voor het eerst dat hij last kreeg van zijn hart.

De Cock (25) won drie maanden geleden nog het NK strandrace. Hij kwam in Wijk aan Zee solo over de finish. Eind vorig seizoen was hij ook al de beste in de Grand Prix Al Massira in Marokko. Voor komende zondag stond hij op de startlijst van de Omloop der Kempen in en rondom Veldhoven.