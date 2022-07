Beter kon Jessica Nijpjes bijna niet starten op Zeeland Outdoor Dressage

Stephanie de Frel liep met de veel uitstraling en souplesse door de baan gaande zesjarige Ferdinand-dochter Lolita in de eerste proef met 70,714 procent naar afgetekende overwinning.

,,Lolita is een heel fijn paard om te rijden. Ze was bij het losrijden erg gespannen, maar in de ring ging ze ervoor en liep ze bijna foutloos’', vertelde De Frel. ,,Voor de draf en het wijken scoorden we achten en negens. Alleen de stap was een minpuntje, dan komt die spanning weer boven. Ik ben tevreden, maar het kan nog beter.’'

In de tweede proef stuurde Jessica Nijpjes de zesjarige Governor-dochter Luna met 67,286 procent naar de zege. ,,Luna heeft enorm veel attent, maar ze is niet de gemakkelijkste om te rijden. Ze is een echte merrie en stond er vandaag weer scherp op. Na mijn eerste proef merkte ik dat ik zelf ook wat scherper moest rijden en dat is gelukt’’, zei Nijpjes.

In Z1 stuurde ze de imposante ruin Lamborghini met de megascore van 73,571 procent naar de zege. De hoogste dagscore, goed voor een paardendeken. ,,Lamborghini is een paard dat altijd heel graag wil werken, koel in het hoofd en net een elastieken balletje dat enorm kan bewegen.’’

Daarmee was voor Jessica Nijpjes de koek nog niet op. In M1 stuurde zij de Electron-dochter met de aansprekende score van 70,833 procent naar de overwinning. Haar tweelingzus Chantal maakte het succes van de dressuurstal Nijpjes compleet. Zij stuurde Macho met 69,167 procent in M2 naar de overwinning.

Volledig scherm Stephanie de Frel met Lolita. © Lucien Roelandt