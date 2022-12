Beter kan het niet voor veelvraat uit Noordgouwe

Dressuuramazone Stephanie de Frel uit Noordgouwe won op het oudejaarsconcours in Nieuw- en Sint Joosland alles wat er voor haar te winnen was.

Met de overwinning in de Grand Prix sloot de Schouwse veelvraat met de merrie Shakira de tweedaagse uitstekend af. Zij stuurde de Santiago-dochter met 69,076 procent met een straatlengte voorsprong naar de overwinning.

,,Dit is een mooie afsluiting van het jaar. Shakira liep een goede proef, ze gaf mij een fijn gevoel en deed enorm haar best . Het kan natuurlijk nog beter, maar ze maakte alweer progressie. Ik ben dik tevreden’', vertelde De Frel.

Ze schreef met de vosmerrie Lolita ook al de klasse ZZ-Licht op haar naam. Zij stuurde de zesjarige Ferdinand-dochter met de aansprekende score van 72.571 procent naar de overtuigende overwinning. ,,Ik heb Lolita als driejarige gekocht. Ze was zadelmak, maar verder nog groen. Ik wil nu nog mee doen aan het Indoor kampioenschap ZZ-Licht. Daarna stappen we over naar de Lichte Tour. Dus het is zonder te forceren toch hard gegaan.’’

Quote Ik rij haar voor de Engelse eigenaar Mount St. John. Dus ze kan elk moment verkocht worden Jeanine Nieuwenhuis

Julia Bouthoorn uit Vogelwaarde ging in de zware tour Intermediate II met de overwinning strijken. Zij stuurde haar fraaie pirouettes draaiende expressieve ruin Choice Finch naar de aansprekende score van 71,691 procent. Jeanine Nieuwenhuis uit Arnemuiden bezette met met de imponerende hengst Jack Black WW de tweede stek (69,265 procent).

De Vlissingse Margriet Simonse met de merrie Katoen’s Lousette en Wilma Salm uit Goes met de merrie Jewel domineerden in de klasse Z1. Zij eindigden op de gedeelde eerste plaats. De score van 68,429 procent was voor het duo ruim voldoende voor een startbewijs van de finale voor het Zeeuws kampioenschap dat eind januari wordt gehouden.

Megascore

Nieuwenhuis zette eerder al de toon. Met de merrie Mount St John Salomea stuurde de amazone uit Arnemuiden naar de overwinning. Met de zesjarige Sezuan-dochter haalde ze een megascore van 75.571 procent. ,,Wow, wat een paard‘’, reageerde Nieuwenhuis na de overwinning. ,,Salomea is een heel werkwillig paard dat gruwelijk goed kan bewegen. Voor de gangen in het algemeen scoorden we zelf een negen.‘’

,,Dit was pas onze eerste keer dat we samen op wedstrijd zijn. Salomea verbaast mij met het gemak waarmee ze door de proef liep. De overgangen, wissels, en het wijken, ze deed gewoon alles. Volgend jaar wordt Salomea zeven en mag ze naar de Lichte Tour. Dan start ik haar in Prix Sint George. Ze is er klaar voor. Ik hoop dat ze nog lang bij mij op stal blijft, want dit is een paard voor het zware werk. Maar ik rij haar voor de Engelse eigenaar Mount St. John. Dus ze kan elk moment verkocht worden.”